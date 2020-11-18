Основную долю в экспорте туркменских овощей занимают помидоры
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Прием электронных обращений студентов в Азербайджане по поводу платы за обучение продолжится до 1 декабря
Спикер парламента Азербайджана встретилась с руководителями ТюркПА, Тюркской академии и Фонда тюркской культуры и наследия
Министр иностранных дел Туркменистана и Генеральный Директор отделения ООН в Женеве обсудили актуальные вопросы сотрудничества
Министр культуры Туркменистана принял участие в 35-ом заседании Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ
ГНС Азербайджана зарегистрировала филиал компании по проекту разработки нефтегазового месторождения "Карабах"
Делегация Туркменистана приняла участие на 8-ой встрече секретарей совета безопасности государств-участников СНГ
Экономический и инвестиционный потенциал освобожденных территорий Азербайджана демонстрируется на международной выставке (ФОТО)
5G обеспечит революционное изменение возможностей и функциональности сетей по сравнению с 4G - эксперт GSMA
Президент Ильхам Алиев: Факт принятия парламентом Нидерландов несправедливого постановления не будет содействовать налаживанию нами более близких связей
На глазах международных журналистов, снимающих видеоматериал в Физули, обезврежен снаряд, начиненный белым фосфором (ВИДЕО)
Оборот розничной торговли продукцией отрасли ИКТ в Азербайджане превысил с начала года 245 млн манатов
Все следы, связанные с монастырем «Худаван» в Кяльбаджаре, указывают на его непринадлежность армянам - историк
В ближайшее время давление на Пашиняна, подталкивающее его к отставке, будет нарастать - российский политолог
Андижанская область вырастила более одной пятой части от общего объема производства фруктов и ягод в стране
ФАО продвигает использование климатически разумных методов ведения сельского хозяйства в Туркменистане
Горские евреи попросят Президента Азербайджана Ильхама Алиева назвать улицу в Шуше в честь Альберта Агарунова
Обращения студентов-участников Отечественной войны о продолжении учебы рассматриваются и решаются - минобразования Азербайджана
Gözün aydın olsun, Qarabağ! Новый клип Тунзали Агаевой в честь победы Азербайджана над Арменией (ВИДЕО)