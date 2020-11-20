В 2021 году рост производства табака в Азербайджане превысит 30%

БАКУ/Trend/ - В 2021 году за счет улучшения агротехнических мероприятий планируется увеличивать производство табака до 30 процентов.

Об этом в четверг сказал Trend директор департамента производства и операций "Азербайджанской промышленной корпорации" Ильхам Байрамов.

По его словам, в текущем году увеличение производства было достигнуто за счет увеличения посевных площадей, однако в следующем году планируется достичь результата за счет улучшения агротехнических мероприятий.

"Основным инвестором в отрасль табаководства выступает государство. Ежегодно АО "Азербайджанская Промышленная Корпорация" и ООО "Азертутун АПК" выращивают и закупают табачное сырье для переработки в готовую продукцию. НБКО "Агрокредит" занимается постоянным финансированием фермеров, в результате чего осуществляется полное обеспечение необходимыми техническими средствами. Министерство сельского хозяйства Азербайджана ежегодно выделяет субсидии фермерам с помощью электронной платформы",- рассказал Байрамов, комментируя вопрос инвестиций в сферу сельского хозяйства.

Директор подчеркнул, что согласно анализу АПК, только в 2019 году в страну было импортировано 2380 тонн табачного сырья на общую сумму 7,5 миллионов долларов.

"В то время, как многие из этих продуктов производятся в нашей стране, и из-за мер, принятых с нашей стороны, показатели качества продукции соответствуют требованиям соответствующих стандартов. Поэтому местные производители и технологи должны быть заинтересованы в использовании местного сырья", - подчеркнул Байрамов.

Отметим, что 10 августа 2017 года главой государства была утверждена государственная программа "По развитию в Азербайджане производства табака и табачных изделий". Она запланирована на 2017-2021 годы. Одной из ее главных целей является увеличение урожайности табака до 20 центнеров с одного гектара, расширение посевных площадей под табак до шести тысяч гектаров и рост производства до 12 тысяч тонн табака.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva