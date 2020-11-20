ЮНФПА передал Туркменистану медицинское оборудование

БАКУ /Trend/ - Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) передал новое медицинское оборудование министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Согласно информации, оборудование поступило в отделение охраны материнства министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Оборудование было закуплено в рамках сотрудничества ЮНФПА с министерством при финансировании правительства Туркменистана.

ЮНФПА оказывает регулярную поддержку министерству здравоохранения и фармацевтической промышленности страны в предоставлении и координации услуг по охране материнства и перинатального здоровья в соответствии с национальными стандартами.

Также отмечается, что за последние пять лет ЮНФПА было поставлено Туркменистану различное лечебное и диагностическое оборудование.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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