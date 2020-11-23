Новый маслозавод сдадут в Акмолинской области Казахстана

В Акмолинской области завершается строительство крупного завода по производству растительного масла ТОО «Бота-2015», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Современный завод в Макинске Буландынского района обеспечит переработку масличных культур и уже в переработанном виде готовая продукция будет экспортироваться на соседние рынки. По плану объект будет сдан до конца года.

Как отметили на предприятии, завод будет перерабатывать 600 тонн сырья в сутки. Стоимость проекта составляет 4,2 млрд тенге. В настоящее время здесь полным ходом идут строительные работы. Уже доставлено оборудование, завершаются монтажные работы на складах. В проекте задействована и железная дорога. У предприятия есть собственные вагоны для перевозки продукции. И самое главное – производственная площадка завода не выбирает сырье и цена готового продукта будет разумной.

«Электричество будет гораздо ниже в цене. Мы сразу от поставщика его будем получать. Это, естественно, отразится на себестоимости продукции. Цена в конечном итоге, я думаю, будет гораздо ниже, чем рыночная», - отметил директор предприятия Василий Боревич.

Новый завод – это еще и безотходное производство. Оставшиеся отходы будут проданы на корм. С открытием же самого предприятия будут трудоустроены 30 местных жителей.

По информации управления сельского хозяйства, на сегодня произведено 20 тысяч тонн растительного масла. Рост составляет 16%. В целом загруженность составляет порядка 60%. Это хорошие показатели.

В регионе наблюдается рост перерабатывающей промышленности. С начала года только продуктов питания здесь произведено на 83 миллиарда тенге, а это на 10% больше, чем в прошлом году.