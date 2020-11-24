Образцы азербайджанского табака отправлены в Бразилию и Германию
Лента новостей
В парламенте Азербайджана во втором чтении приняты поправки об ограничении продажи полиэтиленовых пакетов
В результате армянской агрессии в неоккупированной части Физули полностью разрушены 11 домов - Госкомиссия
Турецкие и российские военнослужащие будут осуществлять в Карабахе совместное патрулирование - Хулуси Акар
Популярные в Казахстане модели сельхозтехники CLAAS будут производиться локально в рамках соглашения о промышленной крупноузловой сборке
Глава Палаты аудиторов Азербайджана заявил о значимости проектов на освобождённых от оккупации землях
«Мобильная глазная клиника» Azercell приняла участие в акции для вынужденных переселенцев, проведенной по инициативе ООН (ФОТО)
Операторы кабельного телевидения готовы к полному развертыванию сетей на освобожденных территориях Азербайджана в кратчайшие сроки
Палата аудиторов Азербайджана отметила важность аудита в переоценке возможностей освобожденных территорий
С этих позиций армянские ВС обстреливали подразделения азербайджанской армии с первых дней войны (ФОТО)
В Азербайджане медработникам и немедицинскому персоналу, борющимся с COVID-19, выплачены срочные надбавки за октябрь
Президент Ильхам Алиев: Несколько лет назад в Агдамской мечети побывали послы стран-сопредседателей Минской группы. Почему не подняли вопрос?
Президент Ильхам Алиев: Неоднократно находясь на линии соприкосновения, в окопах, я думал, что настанет день, когда мы вернемся
Президент Ильхам Алиев: Я сказал, Пашинян, лично ты сам должен назвать нам дату, сам должен это сказать, и я добился этого