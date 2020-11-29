Преемник Lamborghini Aventador сохранит мотор V12

Новый суперкар Lamborghini, который рано или поздно придёт на смену флагманской модели Aventador, сохранит нынешний 6,5-литровый атмосферный мотор V12, однако станет гибридным.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Motor.ru, технический директор марки Маурицио Реджиани сообщил изданию Car & Driver.

Правда, его неминуемо сделают частью гибридной силовой установки, чтобы вписаться в перспективные нормы содержания вредных выбросов. Реджиани отметил, что старый добрый V12 имеет слишком большое значение для Lamborghini, чтобы отправить его на пенсию. Правда, силовую установку от супергибрида Sian серийная модель вряд ли получит.

В качестве источника тока в гибридной установке Sian выступает не обычный литий-ионный аккумулятор, а суперконденсатор, который втрое легче и мощнее сопоставимой по размеру батареи. Он способен полностью заряжаться при каждом торможении и кратковременно питать электромотор пиковым током в 600 ампер, но экзотический суперконденсатор в Lamborghini считают пока не готовым для ежедневной эксплуатации на серийных моделях. Сроки выхода нового флагмана итальянской марк