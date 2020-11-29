СЗ «Хуалинг» Грузии об основных сферах своей деятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - К 2020 году объем привлеченных инвестиций в свободной индустриальной зоне (СЗ) "Хуалинг" Грузии, превысил 70 миллионов долларов США, сообщили Trend в Управлении СЗ.

Свободная индустриальная зона "Хуалинг", действующая с октября 2015 года, представляет собой один из наиболее важных инвестиционных проектов группы "Хуалинг" в Грузии.

"Свободная Зона "Хуалинг" занимает территорию в 36 гектаров и расположенa в городе Кутаиси - индустриальном городе, являющемся вторым по численности населения в стране. СЗ "Хуалинг" хорошо связан с основными железнодорожными линиями и автомагистралями, находится в 220 км от Тбилиси и в 95 км от морского порта Поти. Исходя из ее местоположения и разных операционных преимуществ, СЗ "Хуалинг" служит отличным логистическим центром для расширения бизнеса в страны Южного Кавказа, Центральной Азии и Европы," отметили в СЗ.

Согласно источнику, в настоящее время уже около 120 компаний пользуется преимуществами СЗ "Хуалинг", в том числе десятки азербайджанских импортно-экспортных компании. В их числе - функционирующие на полную мощность 13 заводов, занимающиеся производством древесины, строительных материалов, ферросплавов, фармацевтических препаратов, модулей солнечных батарей, этилена, текстиля и пластмассы.

"В СЗ "Хуалинг" также функционируют торговые компании, которые импортируют готовые изделия и сырье со всего мира, экспортируя их на региональные рынки. К 2020 году объем привлеченных инвестиций, превысил 70 миллионов долларов США. Продукция, которая изготавливается на территории СЗ "Хуалинг", получает сертификат происхождения "Сделано в Грузии", позволяющий экспортировать эти материалы в страны СНГ, ЕС, Турцию и другие, во многих случаях без таможенных пошлин или при облегченном таможенном режиме,"- сказали в СЗ.

Согласно источнику, компаниям, которые заинтересованы начать производство в "СЗ Хуалинг", предоставляется уникальная возможность воспользоваться доступом к финансовым ресурсам, которое выделило правительство Грузии. Инвестор получает возможность получить финансирование от коммерческого банка, а в качестве обеспечения государство дает гарантию в размере до 90 процентов на полную сумму кредита. СЗ "Хуалинг" это единственная свободная индустриальная зона в Грузии, которая предлагает готовые здания, по исключительным тарифам, для складирования и для производственной деятельности (сборка/ разборка, упаковка, производство, переработка и т.д.).

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)