БАКУ /Trend/ - Аргентинские компании будут сотрудничать с порталом Azexport и цифровым торговым узлом.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, состоялась онлайн-конференция между порталом Azexport и цифровым торговым узлом (ЦТУ) Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРКА) и представителями аргентинских компаний UAB Ramchos, Proargex и Gemaco Group.

На конференции руководители портала Azexport и Цифрового торгового хаба Айхан Гадашов и Масума Талыбова представили представителям иностранных компаний информацию о благоприятной бизнес-среде, созданной по поручению Президента Ильхама Алиева.

Было отмечено, что портал Azexport за короткое время добился больших успехов и создал новые, а также инновационные возможности для предпринимателей.

"Цифровой торговый узел Азербайджана создан для осуществления трансграничных электронных услуг в режиме онлайн",- отмечается в информации.

На конференции было отмечено, что предприниматели, используя возможности, предоставляемые ЦТУ, смогут создать и управлять компанией полностью онлайн из Азербайджана или любой другой страны.

"Представитель аргентинских компаний Хосе Сабальяускас выразил удовлетворение созданием в Азербайджане благоприятной среды для бизнеса для местных и иностранных инвесторов",- говорится в сообщении.

Он отметил, что эти возможности будут играть положительную роль в устойчивой и безопасной организации американо-азиатских торговых отношений, а также в совершенствовании цепочки поставок между сторонами.

Кроме того, Сабальяускас отметил, что компании, представляющие Азербайджан, заинтересованы в осуществлении экспорта определенных сельскохозяйственных товаров в Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Иран и другие страны региона посредством портала Azexport, используя географическую позицию Азербайджана и возможности, созданные для бизнеса.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva