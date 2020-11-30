Прямые иностранные инвестиции Японии в Грузию увеличились - посольство Японии
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Сплочение азербайджанского народа вокруг Верховного главнокомандующего беспокоит лиц, жаждущих власти - эксперт
Нариман Мамедов удостоен международной награды Global Film Festival Noida "За вклад в развитие кинематографа"
Транспортировка грузов для российских миротворцев через Азербайджан является примером уважения суверенитета страны - депутат Джейхун Мамедов
"Мой друг остался на поле боя! Он тяжело ранен, его обстреливают армяне!"... - Интигам Мамедов спас множество жизней
Армянская церковь своим шовинизмом и национализмом пропагандирует агрессию против азербайджанского народа - Джамиль Гулиев
Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей
Председатель партии «Джамаат-и-Ислами Пакистан», член Сената Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева
Президенту пишут: Верим, что благодаря Вам наши освобожденные от оккупации земли будут развиваться, процветать
Число мирных жителей Азербайджана, скончавшихся в результате агрессии ВС Армении, достигло 98 человек - Генпрокуратура
При сохранении динамики роста заражений COVID-19 в Азербайджане система здравоохранения может столкнуться с большими трудностями - депутат
ОБСЕ делится с Туркменистаном опытом управления рисками при добыче, хранении и транспортировке нефти и газа
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана намерен завершить 2020 год с прибылью - зампред правления
Разработка концепции развития аудита в Азербайджане на 2021-2030 годы находится на завершающем этапе