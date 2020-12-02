Казахстан обсуждает привлечение современных технологий США для переработки сои

Сегодня аким области Амандык Баталов встретился с учредителем американской компании - руководителем проекта «Tuscarora International» Энн Эллисон. В ходе встречи обсуждался вопрос привлечения американских современных технологий для переработки сои, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Поприветствовав гостей, Амандык Баталов отметил, что в основе своей Алматинская область - аграрный регион, но благодаря развитию производства область становится аграрно-индустриальной. Среди приоритетных культур, выращиваемых в области, сахарная свекла, кукуруза, ячмень. При этом в регионе находится 95 процентов посевных площадей сои республики. Поэтому вопрос переработки имеет место быть.

«Соя в основном в качестве сырья уходит на экспорт. Но есть и предприятия, которые занимаются ее переработкой. Если есть хорошие предложения по новым технологиям, по глубокой переработке, то мы готовы сотрудничать», - отметил А.Баталов.

Поблагодарив за теплый прием, Энн Эллисон сообщила, что проект, которым она руководит, финансируется министерством сельского хозяйства США. Его цель состоит в том, чтобы изучить, какие сегодня используются технологии для переработки сои, какие связи установлены между наукой и бизнесом, есть ли спрос на сою и как его удовлетворить.

«В рамках данного проекта мы хотели бы создать и развить деловые связи в регионе. Так как соя в целом используется и в качестве добавок в продукты питания, и для изготовления животноводческих кормов. В целом нам хотелось бы узнать, есть ли в регионе необходимость новых технологий по переработке сои», - сообщила представитель американской компании.

По словам замсетителя акима области Серика Турдалиева, для более подробного рассмотрения озвученных вопросов будет организован ряд встреч с бизнес-сообществом и представителями предприятий региона, занимающихся переработкой сои.

Подводя итоги встречи, Амандык Баталов отметил, что необходимо вместе работать в этом направлении: «Нужно заключить меморандум. В вопросе привлечения новых технологий перспективы очень хорошие, поэтому нужно конкретно заняться этим направлением», - подытожил А.Баталов, поблагодарив Энн Эллисон за визит и озвученные предложения.