Азербайджан нарастил экспорт мебели и древесины

БАКУ /Trend/ - Азербайджан экспортировал древесину и мебель в январе-октябре 2020 года на сумму 668 тысяч долларов, что на 19,2 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Доля древесины и изделий из них в общем экспорте товаров Азербайджана составила 0,01 процентов.

В январе-октябре 2020 года импорт в Азербайджан древесины и изделий из нее осуществился на сумму 219,9 миллионов долларов.

Спад импорта древесины и изделий из нее в Азербайджан относительно аналогичного периода прошлого года составил 5,6 процентов.

По данным ГТК, доля древесины и изделий из нее в общем импорте товаров Азербайджана составила 2,15 процента.

Отметим, что в январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 12,2 миллиардов долларов, что составило сокращение в годовом исчислении на 27,3 процентов. Удельный вес экспорта за год сократился на 1,24 процентных пункта, до 58,25 процентов от общего объема внешнеторгового оборота.

Импорт в Азербайджан за январь-октябрь 2020 года составил 8,77 миллиардов долларов США, сократившись относительно аналогичного периода прошлого года на 23,5 процента. Удельный вес импорта в общей сумме товарооборота увеличился на 1,24 процентных пункта, до 41,75 процента от общего объема.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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