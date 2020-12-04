ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделит 1,3 млн. манатов на электроснабжение посевных площадей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений при ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» и ООО "HOVERS GROUP" подписали контракт на сумму около 1,26 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на портал "Электронные закупки".

Согласно данным, определен победитель тендера по проведению работ по внешнему электроснабжению посевных площадей в Евлахском и Геранбойском районах, объявленного Объединенным управлением строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений при ОАО «Мелиорация и водное хозяйство».

«По решению тендерной комиссии победителем тендера стала компания ООО "HOVERS GROUP". С ней был подписан контракт на сумму 1,26 миллиона манатов», - сообщает портал.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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