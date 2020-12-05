Долевое участие Австрии в общем импорте Азербайджана увеличилось

БАКУ /Trend/ - По итогам 10 месяцев 2020 года импорт продукции из Австрии в Азербайджан в годовом исчислении сократился с 62,3 миллионов долларов США до 52,8 миллионов долларов (15,2 процентов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Долевое участие Австрии в общем импорте Азербайджана составило 0,6 процентов от совокупного объема против 0,54 процентов за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре 2020 года экспорт из Азербайджана в Австрию составил 104,4 миллиона долларов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 185,6 миллионов долларов.

Долевое участие Австрии в общем экспорте Азербайджана снизилось с 1,1 до 0,85 процентов.

Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Австрией составил 157,25 миллионов долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,6 процентов меньше.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Австрией за отчетный период осталось положительным, составив 51,6 миллиона долларов.

Отметим, что всего за 10 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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