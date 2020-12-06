Раскрыт объем строительных материалов, импортируемых Грузией из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 296 тысяч тонн цемента, сообщает Trend со ссылкой на отчет Национального управления статистики Грузии (Геостат).

Согласно отчету, это на 20,2 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая стоимость импорта цемента за 10 месяцев составила 14,5 миллионов долларов США.

За отчетный период Грузия также импортировала из Азербайджана 23,8 тысячи тонн прутков из железа или нелегированной стали (на 20,6 процентов меньше, чем годом ранее) и 96,4 тысяч тонн гипса, ангидрита (на 2 процентов меньше) на сумму 10,5 миллионов долларов.

В январе-октябре текущего года товарооборот между Грузией и Азербайджаном составил 746,3 миллионов долларов США.

Это на 9,8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За десять месяцев Азербайджан с долей 8,1 процентов в торговом обороте Грузии занял 4-е место среди торговых партнеров Грузии после Турции, России и Китая.

В январе-октябре этого года общая стоимость импорта Грузии из Азербайджана составила 381,7 миллиона долларов США. Согласно документу, это на 10,5 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. За 10 месяцев Азербайджан с долей 5,9 процентов в общем импорте Грузии стал 5-м среди основных импортных партнеров соседней страны после Турции, России, Китая и США.

В январе-октябре этого года общая стоимость экспортируемой из Грузии в Азербайджан продукции составила 364,6 миллиона долларов США. Это на 10,5 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. За десять месяцев Азербайджан (доля 13,4 процентов) стал вторым после Китая основным экспортным партнером Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)