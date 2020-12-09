SOFAZ продлевает срок техобслуживания информационных систем управления
На горной заставе в 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Джавад Исмайлов: Воевали с грузом на плечах в 56 кг! (ВИДЕО, ФОТО)
Джейхун Исаев стал шехидом в день своего рождения, ему было всего 19 лет… С болью в сердце рассказывает отец (ФОТО)
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Нарушители карантина будут привлекаться к административной и уголовной ответственности - Генпрокуратура Азербайджана (ВИДЕО)
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В Азербайджане утвержден список структур, которые будут интегрированы в подсистему «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление»
Российско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнёрства и предусматривают все сферы сотрудничества - посол
Итальянские компании могут внести значительный вклад в возрождение освобожденных земель Азербайджана - депутат
На горной заставе в 3300 м, где холод и спят в палатках... Рассказывает воин Карабахской войны Джавад Исмайлов: Воевали с грузом на плечах в 56 кг! (ВИДЕО, ФОТО)
Состоялась презентация книги Президента Туркменистана "Духовный мир туркмен", изданной на азербайджанском языке
Сборная Азербайджана снялась с участия в чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике в Мерсине
Названы организации, сотрудникам которых разрешено передвижение в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане
Показатели азербайджанских школьников по математике значительно улучшились - минобразования Азербайджана
Объём ноябрьских сделок на рынке капитала Азербайджана превысил 1 млрд манатов - Национальный депозитный центр