В План действий Палаты аудиторов Азербайджана на 2021 год включены меры по увеличению прозрачности экономики

БАКУ /Trend/ - Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджана от 26 ноября 2020 года в План действий на 2021 год включены меры по увеличению прозрачности в направлении совершенствования законодательной и нормативно-методической базы аудита страны.

Об этом сказал Trend советник председателя Палаты Аудиторов по научно-методическим вопросам Наджаф Талыбов.

По его словам, еще с 2010-го года Решением Совета Палаты в Азербайджане применяются Международные стандарты аудита, принятые Международной Федерацией Бухгалтеров.

"Эти стандарты, а также соответствующие нормативные акты , дорожные карты и Национальные планы действия Азербайджана и регламентирующие документы Палаты предусматривают обеспечение достоверности и прозрачности бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которые напрямую влияют на наличия и увеличения прозрачности экономики страны",- сказал Талыбов.

Как отметил советник, в Концепции предусмотрены, а также уже включены на План действия на 2021, меры по увеличению прозрачности в направлениях совершенствования законодательной и нормативно-методической базы аудита; принятие комплексных мер по укреплению доверия к аудиту; увеличения и обеспечения беспрерывной функциональности Единой электронной базы по аудиту, личного кабинета аудиторов и других ресурсов, обеспечивающие доступность и анализ информаций, позволяющие принятие мер организацию и регулированию аудита, а также по противодействию недобросовестной конкуренцию в аудите; принятия мер по укреплению доверия к аудиту.

"Также в Концепции предусмотрены меры по совершенствованию процедур проведения аудита Общественно значимых организаций и аудита по поручению государственных органов; применению "Облачных" технологий в аудите; меры по увеличению прозрачности проведения мероприятий по работе с международными профессиональными организациями , членами которых является Палата, изучение и применение новейших международных и зарубежных методов по увеличению прозрачности финансовой отчетности; совершенствования системы контроля качества аудита, проведение мероприятий по противодействию с отмыванием денег, коррупции, демпинга, а также увеличение ответственности аудиторов по соблюдению правовых и нормативных требований; мероприятия по подготовке и повышении квалификации аудиторов и специалистов",- отметил Талыбов.

Талыбов подытожил, что в Азербайджане в последние годы уделяется особое внимание применению международных стандартов в сфере учета, отчетности и аудита, с целью расширения прозрачности в экономике страны.

Отметим, что Палата аудиторов Азербайджана является независимым органом финансового контроля. Палата аудиторов Азербайджана завершила 2019 год с прибылью в восемь тысяч манатов. На первое января текущего года активы Палаты аудиторов составили 474 тысячи манатов, что на 9,7 процентов больше, чем годом ранее.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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