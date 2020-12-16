Названы детали второго пакета мер поддержки, принятых в Казахстане в условиях экономического кризиса

БАКУ /Trend/ - Банковская система Казахстана в настоящее время абсорбирует потери, связанные с реструктуризацией кредитов, с рефинансированием и предоставлением отсрочек по погашению займов, в основном за счет накопленного запаса капитала, сообщили Trend в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.

Как отметили в Агентстве, в условиях продолжения экономического кризиса, был разработан и принят второй пакет временных мер пруденциального регулирования контрцикличного и поддерживающего характера, которые будут направлены на поддержание потенциала банковского сектора по кредитованию экономики.

"Для поддержания дальнейшего кредитования экономики, снижения нагрузки на собственный капитал и ликвидность банков, был задействован механизм пруденциального регулирования. Агентством были приняты временные регуляторные послабления в целях высвобождения капитала и ликвидности банков, что позволило стимулировать финансирование экономики", - сказали в Агентстве.

В свою очередь, для поглощения дополнительных убытков банков, вызванных кризисом, а также поддержания объемов кредитования экономики снижены требования к собственному капиталу за счет снижения консервационного буфера на 1 пп.

"Снижены требования к собственному капиталу, в том числе по кредитам, выданным субъектам МСБ, смягчены требования по коэффициентам ликвидности, что позволило высвободить капитал банков в размере 468 миллиардов тенге (1,1 миллиарда долларов) и ликвидность в размере 1,8 миллиарда тенге (4,2 миллиона долларов). В целом, принятые меры позволили поддержать объемы банковского кредитования экономики", - сказали в Агентстве.

В целях стимулирования банков по финансированию и поддержке субъектов МСБ снижен риск-веса по гарантиям и поручительствам, выданным в пользу субъектов МСБ в обеспечение их обязательств перед третьими лицами, отметили в Агентстве.

"Для снижения давления на ликвидность банков временно смягчены требования по коэффициенту покрытия ликвидности (LCR) посредством снижения минимально допустимого значения с 0,8 до 0,6 и пересмотра величины денежного оттока за счет обязательств перед Правительством, НБРК, международных финансовых организаций, местных исполнительных органов", - сказали в Агентстве.

Кроме того, для поддержки потенциала банковского сектора по финансированию экономики и недопущения снижения объемов доступного стабильного фондирования перенесен срок введения нормы, ужесточающей расчет коэффициента доступного стабильного фондирования (NSFR).

Кроме того, расширен перечень видов реструктуризации, которые будут исключаться из критериев обесценения займа. В частности, наряду с реструктуризацией, связанной с отсрочкой платежей в период с 16 марта по 15 июня 2020 года, любая реструктуризация займов, связанная с финансовыми затруднениями заемщика, предоставленная благонадежным заемщикам (при отсутствии у заемщика просрочки платежей по займу более 30 дней и факта проведения реструктуризации, связанной с финансовыми затруднениями заемщика, за последний год до введения ЧП), не будет признаваться событием обесценения займа.

"В целях стимулирования предоставления банками 90-дневных отсрочек платежей по займам населения и МСБ временно изменены индикаторы мер раннего реагирования по росту просроченной задолженности. В качестве индикаторов мер раннего реагирования будет использоваться рост просроченной задолженности свыше 180 дней", - подчеркнули в Агентстве.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)