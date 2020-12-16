Туркменистан и США рассмотрели основные направления сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и США рассмотрели основные векторы сотрудничества, в частности вопросы безопасности, торгово-экономические связи и гуманитарный спектр.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, стороны акцентировали внимание на вопросах безопасности, а также рассмотрели результаты взаимодействия и наметили приоритетные направления сотрудничества.

Отмечается, что рассмотрено сотрудничество в области охраны границ и борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Подчеркнуто, что Туркменистан является первой страной, ратифицировавшей соглашение о создании Центрально-азиатского регионального информационного и координационного центра (ЦАРИКЦ). Также Туркменистан является членом Комиссии ООН по наркотическим средствам на 2020-2023 годы.

Сообщается, что были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности. Особый акцент сделан на миростроительстве в Афганистане. Сторонами была отмечена эффективность форматов взаимодействия, таких как «Центральная Азия + США» и «Туркменистан-США-Афганистан».

Согласно МИД, была выражена приверженность сторон дальнейшему укреплению сотрудничества в деле обеспечения безопасности, в том числе посредством кооперации между профильными структурами двух стран.

Отмечается, что 15 декабря 2020 года стартовали трехдневные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и США в формате видеоконференции.

Напомним, что ранее президент Туркменистана поручил увеличить и диверсифицировать взаимный товарооборот, а также реализовать совместные крупные проекты с США.

Вышеупомянутые цели будут достигнуты с помощью придания нового импульса деятельности Туркмено-американского делового совета.

Отмечается, что за 12 лет работы вышеупомянутый совет превратился в механизм двустороннего партнёрства, стал эффективным инструментом налаживания, развития и укрепления отношений между предпринимательскими структурами Туркменистана и США, а также совместного поиска приоритетных аспектов взаимодействия.

Сообщается, что США являются одним из важных торгово-экономических и внешнеполитических партнёров Туркменистана, взаимодействие с которым осуществляется в областях обеспечения региональной безопасности и других сферах.

Отметим, что США в последние годы взяли курс на сближение с Туркменистаном. Регулярную основу приобрели политические консультации.Продолжается сотрудничество в таких сферах, как поставки сельхозтехники, модернизация технического парка гражданской авиации Туркменистана, импорт электроэнергетического оборудования.

Кроме того, администрация США поддерживает региональные газопроводные проекты из Туркменистана, такие как ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и Транскаспийский через Азербайджан и Турцию в Европу.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и США были установлены 19 февраля 1992 года.

(Автор: Джейла Алиева)

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