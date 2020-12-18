Pfizer подаст заявку на сертификацию вакцины от коронавируса в Японии

Американская фармацевтическая компания Pfizer подаст сегодня заявку на одобрение своей вакцины от коронавируса для ее дальнейшего применения в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Разработка Pfizer в случае одобрения правительством станет первой вакциной от коронавируса, которая будет сертифицирована в Японии.

В начале декабря японские власти окончательно одобрили закон о бесплатной вакцинации всех жителей страны от COVID-19. Начаться она может весной следующего года. Перед этим необходимо осуществить соответствующую подготовку медицинских учреждений.

Япония ранее подписала контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, американской фармацевтической компанией Pfizer и американской биотехнологической фирмой Moderna на поставку в будущем вакцин от нового коронавируса.

Ситуация с распространением коронавируса в Японии стала ухудшаться с начала ноября. Общее число случаев заражения превысило 190 тыс., зафиксировано более 2,8 тыс. летальных исходов.