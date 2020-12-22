ОЭСР о первом страновом проекте с Туркменистаном

Бизнес 22 декабря 2020 05:00 (UTC+04:00)
ОЭСР о первом страновом проекте с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Туркменистан является одной из пяти стран, участвующих в финансируемом ЕС проекте по улучшению правовой среды для бизнеса в Центральной Азии, сообщили Trend в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Проект включает в себя как аналитическую работу, так и мероприятия по наращиванию потенциала. На первом этапе проекта мы провели оценку правовой среды для бизнеса в каждой стране по десяти измерениям", - сказали в организации, отметив, что доклад, основанный на этой оценке, обсуждался на министерском совещании с участием всех пяти стран в сентябре.

"На основе этой оценки мы определили до трех приоритетных областей, по каждой из которых будем интенсивно работать с каждой страной в 2021-2022 годах", - отметили в ОЭСР.

В организации подчеркнули, что в случае с Туркменистаном приоритетные области касаются процедур регистрации, операционной среды для МСП и правовой базы для иностранных инвестиций.

В сообщении говорится, что это фактически первый страновой проект ОЭСР с Туркменистаном. Туркменистан участвует в региональных министерских встречах ОЭСР уже несколько лет, но это первая двусторонняя работа, и она предполагает гораздо более глубокий уровень взаимодействия.

"Наша работа включает в себя анализ, политический диалог и рекомендации. На нашем последнем вебинаре, посвященном аспектам политики предпринимательства и МСП, коллеги из правительства задали большое количество конкретных вопросов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это говорит о серьезном интересе к дальнейшему проведению реформ.

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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