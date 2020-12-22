БАКУ /Trend/ - Реальный ВВП Грузии сократился на 5,6 процета в третьем квартале текущего года по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год, сообщает Trend со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии ("Сакстат").



Сокращение роста в третьем квартале наблюдалось в таких отраслях экономики, как деятельность по доставке еды (53,1%), транспорт (25%), искусство, развлечение и отдых (32,4%) и других. По данным «Сакстата», в третьем квартале также произошло падение ВВП на душу населения. С июля по сентябрь текущего года ВВП на душу населения составил 1 156,2 доллара, что на 5,7% меньше по сравнению с прошлогодним показателем. Первое место по объему в отраслевой структуре грузинского ВВП занимает торговля (15,1%), за которой следуют перерабатывающая промышленность (11,6%), деятельность, связанная с недвижимостью (10,7), строительство (10,4%).



В Грузии с 21 марта по 22 мая действовал режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. В этот период в стране не работали никакие учреждения и заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и больниц. Летом ситуация стабилизировалась, однако с сентября в республике началась вторая волна пандемии и правительству с 28 ноября по 31 января вновь пришлось вводить определенные ограничения.



По подсчетам правительства, из-за коронавируса бюджет Грузии к концу года потеряет 1,8 млрд лари (более 548 млн долларов). Спад экономики в этом году составит 4%. Международный валютный фонд в ноябре понизил с 5% до 4,3% прогноз экономического роста Грузии в 2021 году на фоне пандемии.