В ноябре объем таможенных поступлений в госбюджет Азербайджана превысил 315 млн манатов
Лента новостей
Инвестиционные проекты в Нагорно-Карабахском регионе будут способствовать росту экономического потенциала Азербайджана
Основной источник финансирования дефицита госбюджета Азербайджана на 2021 год связан с заимствованиями
В Азербайджане необходимо пересмотреть систему оплаты труда сотрудников бюджетных организаций - Счетная палата
Внесено изменение в Госпрограмму Азербайджана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией - Распоряжение
Внесены изменения в Порядок формирования, управления и использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом - Указ
С сегодняшнего дня начинается увольнение азербайджанских военнослужащих с военной службы по мобилизации - Распоряжение
Информация об обнаружении в Евлахе вооруженного армянина не соответствует действительности - МВД Азербайджана