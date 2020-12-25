В ноябре объем таможенных поступлений в госбюджет Азербайджана превысил 315 млн манатов

Бизнес 25 декабря 2020 14:43 (UTC+04:00)
В ноябре объем таможенных поступлений в госбюджет Азербайджана превысил 315 млн манатов
Госконцерн «Туркменгеология» объявил тендер на закупку металлопродукции
Госконцерн «Туркменгеология» объявил тендер на закупку металлопродукции
Госконцерн «Туркменхимия» объявил тендер на закупку катализаторных сеток
Госконцерн «Туркменхимия» объявил тендер на закупку катализаторных сеток
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