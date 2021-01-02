В индустриальной зоне Алматы в Казахстане запущены в 2020 году три проекта

БАКУ /Trend/ - По итогам 2020 года на территории индустриальной зоны Алматы были запущены три проекта на общую сумму 28,8 миллиарда тенге (68,5 миллиона долларов) с созданием 442 рабочих мест, сообщили Trend в индустриальной зоне.

Одним из них стал завод по металлообработке и производству подвижных ограждающих конструкций, автоматических ворот и рольставней ТОО "ДорХан-Алматы". Стоимость реализации проекта составила 417 миллионов тенге (992,8 тысячи долларов), с проектной мощностью 12 125 единиц изделий в год с созданием 42 рабочих мест.

Вторым проектом стал завод по производству автотранспортных средств ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" стоимостью 28 миллиардов тенге (66,6 миллиона долларов). Проектная мощность завода составляет 45 тысяч единиц автотранспорта в год, а количество рабочих мест, созданных по итогам запуска, составило 350.

В 2020 также был запущен завод по производству изделий медицинского назначения (ИМН) одноразового применения ТОО "Алмерек" стоимостью 443,4 миллиона тенге (1,05 миллиона долларов), с проектной мощностью 29 миллиардов медицинских изделий в год и созданием 50 рабочих мест.

Также на территории индустриальной зоны на данный момент действует проект "зеленой" экономики, а именно завод по выпуску энергоэффективных архитектурных фасадов ТОО "Техновид", в работе которого задействованы 275 человек.

Собственные инвестиции компании в проект составили 3,2 миллиарда тенге (7,6 миллиона долларов), мощность завода достигает 475 тысяч квадратных метров стеклопакетов в год. На предприятии установлено современное оборудование, которое позволяет производить востребованную продукцию – архитектурные фасады, позволяющие значительно сократить объемы потребляемой энергии в промышленных и жилых зданиях.

(Автор: Наргиз Садыхова)