Экспорт продукции иранской пищевой промышленности составляет $5 млрд

Бизнес 3 января 2021 10:59 (UTC+04:00)
Экспорт продукции иранской пищевой промышленности составляет $5 млрд

Ежегодный экспорт продукции иранской пищевой промышленности достиг $5 млрд.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил министр промышленности и торговли Ирана Алиреза разм-Хоссейни.

"Пищевая промышленность в Иране хорошо развита, и провинция Восточный Азербайджан является лидером в этой области", сказал министр на церемонии открытия новых продуктов пищевой промышленной группы «Ширин Асал» в Тебризе.

Он отметил, что доля продукции пищевой промышленности Ирана составляет 5 миллиардов долларов, однако эта цифра может достичь $10 млрд.

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