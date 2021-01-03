Экспорт продукции иранской пищевой промышленности составляет $5 млрд

Ежегодный экспорт продукции иранской пищевой промышленности достиг $5 млрд.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил министр промышленности и торговли Ирана Алиреза разм-Хоссейни.

"Пищевая промышленность в Иране хорошо развита, и провинция Восточный Азербайджан является лидером в этой области", сказал министр на церемонии открытия новых продуктов пищевой промышленной группы «Ширин Асал» в Тебризе.

Он отметил, что доля продукции пищевой промышленности Ирана составляет 5 миллиардов долларов, однако эта цифра может достичь $10 млрд.