Экспорт продукции иранской пищевой промышленности составляет $5 млрд
Ежегодный экспорт продукции иранской пищевой промышленности достиг $5 млрд.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил министр промышленности и торговли Ирана Алиреза разм-Хоссейни.
"Пищевая промышленность в Иране хорошо развита, и провинция Восточный Азербайджан является лидером в этой области", сказал министр на церемонии открытия новых продуктов пищевой промышленной группы «Ширин Асал» в Тебризе.
Он отметил, что доля продукции пищевой промышленности Ирана составляет 5 миллиардов долларов, однако эта цифра может достичь $10 млрд.
Лента новостей
В китайском городе Хэйхэ из-за эпидемиологической обстановки прекращено движение общественного транспорта
Благодаря новаторским исследованиям азербайджанского ученого, открытие Америки состоялось на столетия раньше
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО)
В послевоенный период к активной занятости привлечены до 1800 членов семей шехидов и раненых военнослужащих
В рамках межправительственной Стипендиальной программы право на зарубежное обучение получили 232 человека
Президент Казахстана подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста