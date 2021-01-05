Туризм стал основным источником валютных поступлений Грузии

БАКУ /Trend/ - Туризм стал ключевым источником валютных поступлений Грузии, на который в 2019 году пришлось 26 процентов поступлений по текущим счетам по сравнению с 11 процентами в 2010 году, сообщили Trend в Moody's Investors Service (Moody).

"В 2016 году правительство реализовало Национальную стратегию развития туризма, направленную на увеличение ежегодных прибытий посетителей до 11 миллионов и доходов от туризма до 5,5 миллиардов долларов к 2025 году, ориентируясь на посетителей с более богатых рынков, таких как Европа и Соединенные Штаты ", - сказал Moody.

Стратегия способствует развитию туристической инфраструктуры и государственно-частному сотрудничеству в таких областях, как обучение, маркетинг и регулирование.

"Однако шок, вызванный коронавирусом, серьезно сказался на открытой экономике Грузии, связанной с туризмом, компенсируя ее относительно сильный институциональный потенциал и ранний успех в борьбе с пандемией, что позволило ослабить меры изоляции раньше, чем во многих других странах", - сказал источник.

"Ожидается, что экономика Грузии сократится на 4,5 процента в 2020 году, что соответствует как региональным, так и рейтинговым сопоставимым группам", - сообщает Moody.

Как отмечает агентство Moody's Investors Service, несмотря на то, что количество прибытий и доходов туристов резко увеличилось с момента реализации Национальной стратегии развития туризма, при этом количество прибытий из ЕС увеличилось более чем вдвое в период с 2015 по 2019 год.

Согласно источнику, потепление отношений Грузии с Россией за последнее десятилетие способствовало росту числа прибытий посетителей, при этом россияне составляли 19 процентов от общего числа в 2019 году по сравнению с 8 процентами в 2011 году.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)