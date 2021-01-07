На территорию индустриальной зоны в деловом центре Казахстана привлечено вдвое больше проектов

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время на территории индустриальной зоны Алматы планируется запуск еще пяти проектов на общую сумму 16,8 миллиардов тенге (40 миллионов долларов), сообщили Trend в индустриальной зоне.

Так, планирует запуск завода по производству тепло- и газоблока автоклавного твердения ТОО "СК Рахат", завода по производству средневольтных комплектных распределительных устройств ТОО "Техноконт", завода по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления ТОО "Valtherm", второй очереди завода по производству кабельно-проводниковой продукции ТОО "КМК Investmen" и завода по производству автоклавного ячеистого газобетона ТОО "Г.С.Г. Высотник".

Также на сегодняшний день в Индустриальной зоне Алматы реализовано 13 проектов на общую сумму инвестиций 63,5 миллиарда тенге (148,8 миллионов долларов), с созданием 1 559 рабочих мест, уплачено налогов на 2,7 миллиарда тенге (6,4 миллионов долларов).

Среди реализованных проектов ИЗА крупномасштабные предприятия: производство автомобилей, оборудования тепло- и водоснабжения, инженерных систем безопасности, кабельной продукции, полимерных изделий, архитектурных фасадов, картриджей для оргтехники, скотча. Функционирует в ИЗА теплица мощностью более 7 тысяч тонн овощей в год, мясоперерабатывающий завод мощностью 3 500 тонн продукции в год.

В текущем году в Индустриальную зону Алматы также привлечены 32 новых проекта, что вдвое больше предыдущих показателей.

"На сегодняшний день резидентами Индустриальной зоны являются 53 компании, с проектами на 200 миллиардов тенге (476,1 миллионов долларов), из них 15 проектов с иностранным участием (Китай, Россия, Япония, Иран, ОАЭ, Германия, Южная Корея, Турция), с созданием 6,5 тысяч рабочих мест", - сообщили в индустриальной зоне.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)