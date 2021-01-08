Объем производства фармацевтической промышленности в Казахстане вырос на 39,5%

За 11 месяцев 2020 года в Казахстане объем производства фармацевтической промышленности вырос на 39,5 %. В прошлом году в стране была проделана определенная работа по производству отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, по снижению стоимости ПЦР диагностики, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По итогам работы Правительства, за 11 месяцев 2020 года в Казахстане объем производства фармацевтической промышленности вырос на 39,5 %. При этом производство АО «ХИМФАРМ» увеличилось в два раза, фармацевтической производственной компании ТОО «Dolce-Pharm» на 18 % и ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» на 63 %.

С помощью единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» была организована доставка гарантированных бесплатных медицинских лекарств, рост спроса на медицинское оборудование повлиял на фармацевтический рост. Был организован фонд двухмесячного запаса лекарств первой необходимости в больнице и для оказания первой медицинской санитарной помощи. Гражданам представлена возможность пройти ПЦР диагностику на коронавирусную инфекцию, ее стоимость снижена в два раза.

Ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности впервые создали отечественную вакцину QAZCOVID-IN. Первые два клинических испытания прошли успешно. 19 декабря начался третий этап исследований.

В Кордайском районе Жамбылской области строится завод по изготовлению вакцины от коронавируса. В марте 2021 года будут готовы первые вакцины. А завод имеет возможность производить от 30 млн до 60 млн доз вакцины.

Помимо этого, в Алматы, Кызылорде, Костанае, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Кокшетау и в других регионах более 70 швейных предприятий были вовлечены в производство масок. Эти предприятия производят до 700 тысяч единиц масок в день.