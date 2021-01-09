Азербайджан увеличил экспорт в страны СНГ

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2020 года экспорт из Азербайджана в страны СНГ составил 1,192 миллиарда долларов, в то время как годом ранее этот показатель находился на уровне 1,086 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Рост экспорта за отчетный период составил 9,7 процента относительно аналогичного периода прошлого года.

Таким образом, долевое участие стран СНГ в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 5,94 до 9,13 процента.

Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и странами СНГ составил 3,98 миллиарда долларов, что на 11 процентов меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Импорт продукции стран СНГ в Азербайджан в годовом исчислении снизился с 3,094 миллиарда долларов США до 2,493 миллиарда долларов. Долевое участие СНГ в общем импорте Азербайджана составило 25,74 процента от совокупного объема против 24,99 процента за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана со странами СНГ за отчетный период осталось отрицательным, составив 1,301 миллиарда долларов.

В целом в январе-ноябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 22,746 миллиарда долларов США, что на 25,8 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось на 42,9 процента, но тем не менее осталось положительным, составив 3,375 миллиарда долларов США.

Отметим, что на сегодня для нефтяной продукции основным рынком сбыта среди стран СНГ остается Россия. В эту страну осуществляются также основные поставки сельхозпродукции.

Официальный курс на 8 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva