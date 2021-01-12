Фармкомпании Пакистана планируют создание производственных предприятия в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Фармацевтические компании Пакистана планируют создание производственных предприятий в Азербайджане

Как сообщает Trend со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом сказал посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде во время встречи с представителями деловых кругов в Исламабадской Торгово-промышленной палате (ICCI).

По его словам, Азербайджан и Пакистан обладают огромным потенциалом для развития фармацевтической промышленности.

«Азербайджан и Пакистан всегда имели прекрасные отношения на политическом уровне, но торгово-экономические связи были не на должном уровне. Поэтому необходимо сосредоточиться на развитии торговых отношений, которые дали бы весьма выгодные результаты для экономик обеих стран. Распространение коронавируса по всему миру вызвало замедление торговой активности между нашими странами, однако после завершения пандемии ожидается, что объем двусторонней торговли увеличится»,-отметил посол.

Выступая по этому случаю, Глава ICCI Сардар Ясир Ильяс Хан заявил, что товарооборот между Пакистаном и Азербайджаном в размере около 16-17 миллионов долларов является вполне номинальным, учитывая реальный потенциал двух стран, и необходимы усилия с обеих сторон для его улучшения.

Он подчеркнул, что многие качественные пакистанские товары, включая фармацевтические препараты, косметику, хирургические инструменты, спортивные товары, столовые приборы, электроприборы, текстильные и кожаные изделия, мебель, продукты питания, фрукты, продукция машиностроения и потребительские товары, рис, используются и в Азербайджане, и это поможет увеличить импорт этих товаров.

Напомним, что состоялась встреча посла Азербайджана в Пакистане Али Ализаде с представителями деловых кругов в Исламабадской Торгово-промышленной палате (ICCI). В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан заинтересован в развитии двусторонней торговли с Пакистаном, поскольку обе страны имеют огромные возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества во многих областях.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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