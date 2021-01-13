По итогам 2020 года объем производства в фармацевтической промышленности Казахстана вырос на 47%

По итогам 12 месяцев 2020 года объем производства в фармацевтической промышленности вырос на 47%, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Этому послужило увеличение объема выпускаемой продукции на отечественных предприятиях. К примеру, объем выпускаемой продукции АО «Химфарм» увеличился в 2 раза. Кроме того, компания за последние 2 года увеличила объем экспорта в 2,5 раза.

На сегодняшний день лекарственные препараты предприятия широко востребованы на рынках Центральной Азии и ЕАЭС. Продукция экспортируется в такие страны, как Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Монголия и Россия.

В текущем году планируется удвоить экспорт, путём выхода на рынок Узбекистана.А также одним из важнейших вызовов является выход на лекарственный рынок Европейского Союза. Таким образом к 2023 году предусматривается увеличить объем экспорта до 16 млрд. тенге.

На сегодняшний день в портфеле предприятия более 120 наименований лекарственных средств 9 различных форм, производимых на 11 производственных линиях, а это является показателем того, что отечественный производитель представлен более чем в 10 терапевтических группах.

Также высоких показателей достигла фармацевтическая компания «Dolce-Pharm». Предприятие увеличело объем выпускаемой продукции в 5 раз. Предприятие было образовано в 1998 году и за прошедшие 23 года сумело занять позицию национального лидера в сфере производства одноразовых ИМН. Сегодня компания выпускает около 200 наименований различной медицинской продукции. Производственный комплекс располагается в Алматинской области, поселок Ынтымак, где работает 450 человек. Завод имеет 6 производственных цехов.

По итогам прошлого года ТОО «Абди Ибрагим Глобал Фарм» увеличил объем выпускаемой продукции на 3%. В настоящий момент основными целями компании является дальнейшее развитие фармацевтической отрасли Казахстана, и получение лидирующих позиций по экспорту лекарственных средств среди стран СНГ, посредством формирования продаж и всестороннего маркетинга инновационной продукции.

В тоже время, рост обеспечен с увеличением поставок лекарственных средств в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через Единого дистрибьютора «СК-Фармация», а также с увеличением сбыта в розничной торговле, связанного с высоким спросом у населения лекарственных средств и медицинских изделий из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в октябре прошлого года был утвержден Комплексный план по развитию фармацевтической промышленной на 2020-2025 годы, который состоит из 54 мероприятий и 8 разделов.