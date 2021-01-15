Минэкономики Азербайджана будет способствовать превращению Карабаха в процветающий регион - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Благодаря мощи национальной армии Азербайджана во главе с Верховным Главнокомандующим начинается долгожданное Великое возвращение на освобожденные от армянской оккупации земли.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что министерство экономики и Фонд возрождения Карабаха окажут весомую поддержку для того, чтобы Карабах превратился в регион с высоким уровнем благосостояния.

Фонд возрождения Карабаха был создан Указом Президента Азербайджана от четвёртого января 2021 года. Фонд будет заниматься оказанием финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана и превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой, а также привлечением инвестиций и развитием в этой сфере партнерства между государством и частным сектором, необходимой агитационной деятельностью внутри страны и за рубежом.

Напомним, что ранее министр экономики сообщил о готовой концепции восстановления и развития освобожденных от армянской оккупации земель. По словам Джаббарова, меры, предпринимаемые государством по восстановлению и развитию освобожденных территорий, а также экономический потенциал этих районов создадут основу для привлечения новых местных и иностранных инвестиций, в особенности в ненефтяной сектор.

Также Микаил Джаббаров отметил ранее, что для обеспечения комплексного подхода к восстановлению и развитию освобожденных от оккупации территорий предусматривается проведение мероприятий в четыре этапа. Начальный этап включает в себя решение вопросов управления, безопасности и инфраструктуры, а последующие этапы - функционирование социальных служб, перестройку и развитие экономики.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni