ОАЭ и Афганистан закупили на бирже Туркменистана авиакеросин
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Мобильные глазная и стоматологическая клиники Azercell в 2020 году предоставили бесплатные медицинские услуги сотням граждан! (ФОТО)
Проводится работа по обеспечению соцподдержки еще двух ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Эссе Чингиза Фарзалиева – директора музея, где на протяжении 28 лет хранились исторические памятники, возвращенные ныне в освобожденную Шушу
В Турции сообщили о спасении шести человек из состава экипажа российского сухогруза, еще четверо погибли
Комиссия по рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, также приступает к деятельности в регионах
Для рассмотрения обращений демобилизованных лиц будут созданы еще две комиссии - минобороны Азербайджана
Комиссия минобороны Азербайджана не имеет полномочий по выдаче удостоверения ветерана - Анар Эйвазов
Мы счастливы в связи с возвращением Азербайджаном своих исконных земель - президент Фонда тюркской культуры и наследия
Тюркские народы обеспечат возрождение освобожденных земель Азербайджана в духовном и культурном плане - генсек ТЮРКСОЙ