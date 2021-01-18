Грузоперевозки между Азербайджаном и Россией в 2020 году не прекращались - торгпред

БАКУ/Trend/ - С возобновлением регулярного авиасообщения между Азербайджаном и Россией продолжится обмен бизнес-делегациями для проведения переговоров.

Об этом сообщил Trend торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, с приостановлением авиасообщений столкнулись практически все государства, и последние события, в том числе выявление новых штаммов коронавируса, не позволяют нам с уверенностью прогнозировать скорейшее восстановление регулярных авиарейсов.

"В связи с этим многие национальные производители в прошлом году переориентировались на удовлетворение спроса на внутренних рынках с одновременным расширением своего присутствия на онлайн площадках. При этом хочу особо подчеркнуть, что грузоперевозки между нашими странами не прекращались ни на один день", – сказал Мирсаяпов.

Отметим, что в январе-ноябре 2020 года объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Россией составил 2,416 миллиарда долларов, что на 11,5 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Россию за 11 месяцев этого года составил 644 миллиона долларов, в то время как годом ранее этот показатель был на уровне 660 миллионов долларов. Таким образом, в годовом исчислении Россия сократила импорт продукции из Азербайджана на 2,4 процента, а долевое участие России в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 3,61 до 4,94 процента.

Напомним, что деятельность торгового представительства направлена на развитие экономических связей России с Азербайджаном, содействие продвижению российских экспортных проектов и привлечению инвестиций и передовых технологий в Российскую Федерацию.

Основная миссия торгового представительства России – создание эффективного механизма продвижения экономических интересов РФ на мировых рынках.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva