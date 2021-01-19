Госслужба Азербайджана направила в госбюджет более 70 млн манатов за 2020 год

БАКУ /Trend/ - Широкие возможности, создаваемые Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана для участия в приватизации государственного имущества, направлены на ускорение процесса и привлечение инвестиций.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госслужбу, в течение 2020 года в связи с распространением пандемии коронавируса в Азербайджане возникли некоторые ограничения в приватизации государственного имущества. Так, с марта приватизационные аукционы были приостановлены, а с августа вновь возобновлены. В течение 2020 года было проведено 47 аукционов, на которых были приватизированы пакеты акций 5 акционерных обществ, 24 малых государственных предприятия, 2 нежилых помещения, 3 недостроенных здания и 100 транспортных средств.

Внедрение инноваций и электронных решений и, тем самым, дальнейшее упрощение процедур привели к повышению эффективности и удовлетворенности граждан Азербайджана процессом приватизации. В 2020 году по выставленному на аукцион государственному имуществу было принято 53 электронных заказа и было приватизировано 5 объектов госимущества посредством сервиса “Электронный аукцион”.

Согласно информации, в течение 2020 года заключено 258 договоров по аренде нежилых помещений и продлен срок действия 320 договоров по аренде. По земельным участкам, на которых расположены предприятия и объекты, заключено 160, продлен срок 4 арендных договоров. Поступления в государственный бюджет Азербайджана от приватизации в 2020 году составили 61,5 миллиона манатов, а годовой прогноз выполнен на 99,2 процента. За аренду государственного имущества в бюджет было выплачено 10,3 миллиона манатов, таким образом, годовой прогноз выполнен на 128,8 процента.

В итоге, в 2020 году от приватизации и аренды государственного имущества в госбюджет страны поступило 71,8 миллиона манатов и годовой прогноз выполнен на 102,6 процента. Наряду с этим,согласно распоряжениям Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года и Кабинета Министров от 4 апреля 2020 года, предпринимателям по заключенным договорам, связанным с арендой госимущества, были предоставлены льготы в размере 1,35 миллиона манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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