Россия запретила импорт томатов от еще пяти производителей из Азербайджана

Бизнес 22 января 2021 12:37 (UTC+04:00)
Россия запретила импорт томатов от еще пяти производителей из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Россельхознадзор при проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) азербайджанских томатов, поступивших на СВХ ООО "Южный таможенный терминал" "ВИАДУК" (Республика Дагестан), зафиксировал шесть новых случаев обнаружения карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта – томатной моли (Tuta absoluta (Povolny)).

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Россельхознадзор.

По данным, это продукция следующих азербайджанских производителей: OOO «AQRO-FAVORIT», ЗАО «Бина Агро», ООО «AGROTERM», ООО «Хызы Агропарк», «Мамедов Вилаят Рустам».

"Нотификации по всем фактам выявления Tuta absoluta (Povolny) были направлены в адрес Агентства пищевой безопасности Азербайджана", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор направил компетентному ведомству Азербайджана обращение о необходимости незамедлительной организации расследования по каждому случаю поставки продукции, зараженной томатной молью, принятия мер по предотвращению нарушений международных и российских фитосанитарных требований при отправке подкарантинной продукции из Азербайджана в Россию и прекращения выдачи фитосанитарных сертификатов указанным производителям томатов.

Россельхознадзором в ближайшее время будут проведены переговоры с азербайджанской стороной.

В настоящий момент 33 азербайджанским предприятиям разрешен ввоз томатов на территорию России. Каждая партия поступающей продукции подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva

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