Россия запретила импорт томатов от еще пяти производителей из Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Россельхознадзор при проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) азербайджанских томатов, поступивших на СВХ ООО "Южный таможенный терминал" "ВИАДУК" (Республика Дагестан), зафиксировал шесть новых случаев обнаружения карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта – томатной моли (Tuta absoluta (Povolny)).
Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Россельхознадзор.
По данным, это продукция следующих азербайджанских производителей: OOO «AQRO-FAVORIT», ЗАО «Бина Агро», ООО «AGROTERM», ООО «Хызы Агропарк», «Мамедов Вилаят Рустам».
"Нотификации по всем фактам выявления Tuta absoluta (Povolny) были направлены в адрес Агентства пищевой безопасности Азербайджана", - говорится в сообщении.
Россельхознадзор направил компетентному ведомству Азербайджана обращение о необходимости незамедлительной организации расследования по каждому случаю поставки продукции, зараженной томатной молью, принятия мер по предотвращению нарушений международных и российских фитосанитарных требований при отправке подкарантинной продукции из Азербайджана в Россию и прекращения выдачи фитосанитарных сертификатов указанным производителям томатов.
Россельхознадзором в ближайшее время будут проведены переговоры с азербайджанской стороной.
В настоящий момент 33 азербайджанским предприятиям разрешен ввоз томатов на территорию России. Каждая партия поступающей продукции подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства.
(Автор: Фидан Бабаева)
Twitter: @Fidan_Babaeva