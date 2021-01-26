Казахстан продолжит работу по повышению производственной самодостаточности экономики

БАКУ /Trend/ - На фоне внешних вызовов продолжится активная работа по повышению производственной самодостаточности экономики Казахстана.

Об этом, как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, сказал премьер-министр страны Аскар Мамин на расширенном заседании правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева.

В рамках работы по наращиванию промышленного потенциала национальной экономики будет вестись системная работа по реализации Карты индустриализации. В 2021 году будет реализовано 112 проектов в агропромышленном комплексе, металлургии, химической и легкой промышленностях, строительной индустрии, машиностроении на сумму 2 трлн тг.

Это позволит создать порядка 13,4 тыс. постоянных рабочих мест, а также обеспечить рост обрабатывающей промышленности на 10%. В АПК ведётся активная работа по формированию 7 крупных экосистем на общую сумму 1 трлн 200 млрд тг, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, молочной продукции, зерновых, масличных культур.

В 2021 г. будет запущена реализация 40 инвестпроектов на сумму 126 млрд тг, в том числе проектов по производству и переработке мяса, молока, глубокой переработке зерновых и масличных культур, а также производству овощей, фруктов и сахара. Система субсидирования станет прозрачной и адресной с мониторингом обеспечения встречных обязательств.

В рамках работы по повышению капиталоемкости отрасли АПК объем приобретения сельхозтехники в 2021 году будет увеличен на 6%, применения минеральных удобрений — на 10%, приобретения высококачественных семян — на 5%. В рамках решения задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными продтоварами к концу 2023 года по всем 29 основным продовольственным позициям будет достигнут уровень самообеспеченности. В 2021 году планируется запустить 49 предприятий пищевой промышленности, а также высадить более 2 тыс. га садов.

Будет продолжена работа по ускоренной реализации потенциала рыбной отрасли. В результате в 2021 г. объем производства увеличится до 61 тыс. тонн, объем инвестиций в отрасль увеличится в 3 раза. За счет указанной динамики будут значительно улучшены показатели экспорта и снижена импортозависимость.

Новый подход к развитию АПК на основе формирования комплексных экосистем позволит увеличить объем экспорта продукции АПК на 15% в 2021 г., доля переработанной продукции при этом составит 35%. В рамках указанной работы уже в 2021 г. будут созданы 67 тыс. новых рабочих мест. Для расширения производственного потенциала АПК будет принят комплекс мер по увеличению площади орошаемых земель.

В 2020 г. был реализован первый проект по цифровизации магистрального канала в Туркестанской области. Было отремонтировано 813 км каналов, введено в посевной оборот 53,5 тыс. га орошаемых земель, что дополнительно создало 26 тыс. рабочих мест. В текущем году с учетом ремонта более 1 тыс. км каналов площадь орошаемых земель будет увеличена на 78 тыс. га. Это создаст дополнительные 13 тыс. рабочих мест в АПК. В целом к 2025 году планируется увеличить площадь орошаемых земель на 600 тыс. га и создать 180 тыс. постоянных рабочих мест на селе.