Ограничения на ввоз казахстанских томатов в РФ сняты – МСХ РК

С 27 января 2021 года отменяются ограничения на ввоз казахстанских томатов в Российскую Федерацию, передает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана

Комитет госинспекции в АПК МСХ РК провел переговоры с Россельхознадзором РФ, в ходе которых представил актуальную информацию о карантинном фитосанитарном состоянии теплиц по вирусу коричневой морщинистости плодов томата в ТОО «Green Capital Kazakhstan» и «Green Land Alatau».

По итогам рассмотрения подтверждающих документов Россельхознадзор с 27 января т.г. снял временные ограничения на ввоз в РФ плодов томата из Актюбинской и Алматинской областей РК.

Напомним, что ранее – 19 января т.г –по результатам консультации служб Россельхознадзор разрешил ввоз томатов из Павлодарской области РК.