USAID запускает новые региональные проекты с участием Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) запустило два региональных проекта в 2020 году, которые включают Туркменистан, сообщил Trend начальник Отдела информации и культуры посольства США в Ашхабаде Стивен Гайс.

Один из проектов – "Региональные водные ресурсы и уязвимая окружающая среда", опирающийся на недавно завершенный проект "Умные воды" и продолжающий содействовать региональному сотрудничеству в целях улучшения управления природными (водными) ресурсами, которые поддерживают рост и здоровье экосистемы.

"Проект будет поддерживать реформы регулирования и инициативы на местном, национальном и региональном уровнях, направленные на решение экологических проблем и управление природными ресурсами, а также будет содействовать странам в пересмотре нормативно-правовой базы и соглашений о трансграничном водном сотрудничестве", – сказал он.

Гайс добавил, что проект " Региональные водные ресурсы и уязвимая окружающая среда" будет реализован в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Второй проект – "Энергетика Центральной Азии", целью которого является поддержка стран Центральной Азии в выполнении национальных и региональных энергетических приоритетов, необходимых для обеспечения энергетической безопасности, укрепления их независимости, улучшения климата для увеличения частных инвестиций, отмечается в сообщении.

"Энергетика является основным фактором экономического и политического участия региона, занятости и финансовых рынков", – сказал Гайс.

Он добавил, что этот проект будет поддерживать усилия стран по определению подходящих вариантов энергоэффективности и созданию возможностей для частного бизнеса в этой области.

Проект также будет реализован в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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