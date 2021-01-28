Азербайджан может открыть торговые дома в Японии и Пакистане

БАКУ /Trend/ - С целью поддержки экспорта азербайджанской продукции Фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) исследует рынки Японии и Пакистана.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики Азербайджана за 2020 год, сказал исполняющий обязанности президента фонда Юсиф Абдуллаев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, после полного анализа рынков планируется открытие торговых домов в Японии и Пакистане.

Абдуллаев напомнил, что первый Торговый дом Азербайджана был открыт в мае 2017 года в Беларуси.

Отметим, что AZPROMO является совместной государственно-частной инициативой, созданной министерством экономики Азербайджана в 2003 году с целью содействия экономическому развитию путем привлечения иностранных инвестиций и стимулирования экспорта в ненефтяном секторе.

Напомним, что за рубежом уже действуют семь торговых домов Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева)

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