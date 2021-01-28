В 2020 году были достигнуты договоренности об экспорте азербайджанской продукции на 15 млн манатов

БАКУ/Trend/ - В 2020 году общая стоимость контрактов, подписанных в результате участия азербайджанских компаний на международных выставках составила 14,882 миллионов манатов.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики Азербайджана за 2020 год, сказал исполняющий обязанности президента фонда Юсиф Абдуллаев, сообщает Trend.

По его словам, стоимость экспорта, уже осуществленного на текущей момент, составляет 10,343 миллионов манатов.

"Всего на сегодняшний день организовано 33 международные выставки и 33 экспортные миссии. В прошлом году в AZPROMO поступило 983 обращения и были выданы 958 письменных распоряжений. В результате, в 2020 году общая стоимость экспортируемых продуктов составила 165,77 миллионов долларов",- сказал Абдуллаев.

Отметим, что AZPROMO является совместной государственно-частной инициативой, созданной министерством экономики Азербайджана в 2003 году с целью содействия экономическому развитию путем привлечения иностранных инвестиций и стимулирования экспорта в ненефтяном секторе.

Миссия AZPROMO заключается в удовлетворении потребностей бизнесменов посредством предоставления целенаправленных услуг, содействия притоку иностранных инвестиций и эффективности экспорта.

Напомним, что за рубежом уже действуют семь торговых домов Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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