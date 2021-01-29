Испания заинтересована в финансировании инфраструктурных проектов в Грузии - МИД

БАКУ /Trend/ - Испания заинтересована в увеличении потоков прямых инвестиций для финансирования инфраструктурных проектов в Грузии.

Об этом Trend сообщили в МИД Испании.

"Есть отрасли, в которых испанские компании имеют обширный опыт, который может быть полезен Грузии для содействия ее собственному развитию, например, инфраструктура, возобновляемые источники энергии, вода, текстиль, потребительские товары, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность и туризм помимо безопасности и обороны ", - сказали в министерстве.

По заявлению министерства, заключение "флагманских" контрактов может повлечь за собой "эффект сопротивления", который побудит другие испанские компании инвестировать в страну.

"Мы подчеркиваем, что интерес испанских компаний к ведению бизнеса в Грузии растет", - сказал источник.

По данным министерства, для поощрения этого Грузия стала приоритетной страной для Фонда корпоративной интернационализации испанских компаний (FIEM).

Испания поддерживает дипломатические отношения с Грузией с 1992 года. В настоящее время отношения Испании с Грузией отмечены членством Испании в Европейском Союзе.

У Грузии есть дипломатическое представительство в Мадриде с 2005 года, но у Испании нет постоянного посольства в Тбилиси, а посольство Испании в Анкаре имеет несколько аккредитаций. Обе страны сделали ставку на территориальное единство и успешно сотрудничают в различных двусторонних областях.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)