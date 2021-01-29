Завершена подготовка проекта соглашения между Азербайджаном и Узбекистаном в области промышленности

БАКУ /Trend/ - Благодаря системному взаимодействию в настоящее время завершена подготовка “Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области промышленности”, основной целью которого является укрепление кооперационных связей между предпринимателями двух стран в области металлургии, химической и нефтегазовой промышленности, переработки сельскохозяйственной продукции, ювелирной отрасли и других отраслях экономики, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, 27 января текущего года в формате видеоконференции состоялся узбекско-азербайджанский бизнес-форум, организованный Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана, подведомственным ему Агентством по привлечению иностранных инвестиций и Министерством экономики Азербайджана совместно с азербайджанским Фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В мероприятии приняли участие с узбекской стороны – первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов, руководство Агентства по привлечению иностранных инвестиций и Агентства продвижения экспорта, а с азербайджанской стороны – заместитель министра экономики Ровшан Наджаф, руководство и специалисты AZPROMO. Также в мероприятии участвовали главы дипломатических представительств обеих стран.

Открывая мероприятие, глава азербайджанской стороны подчеркнул высокий уровень развития двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также особое внимание, уделяемое правительствами двух стран мерам по их последовательному укреплению. Было озвучено, что несмотря на ряд ограничений, введенных в связи с пандемией COVID–2019, товарооборот между странами в 2020 году вырос на 12 процентов.

Вместе с тем, было отмечено, что имеющийся потенциал торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и Азербайджана большей частью остается незадействованным, что формирует предпосылки для активизации двустороннего взаимодействия в данном направлении.

В то же время на стадии совместной проработки находится “Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Узбекистана о межрегиональном сотрудничестве”.

В свою очередь, руководством Министерства инвестиций и внешней торговли была представлена подробная информация о проводимой работе по обеспечению открытости и привлекательности Узбекистана для зарубежных инвесторов. Также были отмечены предпринимаемые меры по формированию прозрачной деловой среды, противодействию коррупции, улучшению инвестиционного климата и поэтапному снижению роли государства в экономике.

В ходе мероприятия, в частности, отмечалось, что в настоящее время узбекскими и азербайджанскими компаниями успешно осуществляется целый ряд совместных проектов. В целях дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества были рассмотрены предпосылки создания совместного Инвестиционного фонда, целью которого будет финансирование приоритетных инвестиционных проектов и стимулирование развития промышленной кооперации между производителями двух стран.

В рамках повестки официальной части форума были всесторонне рассмотрены вопросы, связанные с организацией совместных мероприятий, намеченных к проведению в текущем году, среди которых 11-е заседание Межправительственной комиссии между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой по торгово-экономическому сотрудничеству и Международная выставка национальной продукции «Made in Uzbekistan», которая состоится в Баку.

Помимо этого, в рамках программы бизнес-форума проведены панельные сессии в формате “B2B” для обсуждения вопросов развития делового сотрудничества. В переговорах приняли участие такие азербайджанские компании, как Azersun Holding, Lu-Mun Holding, Cahan Holding, Neqsol Holding, Evrascon, Azermash, узбекские компании Uzkabel, Artel, Silk Road International, Agroexport Gold Fruits, а также другие представители бизнес-сообществ двух стран.

Мероприятия подобного формата являются эффективной платформой для налаживания долгосрочных и перспективных отношений между деловыми кругами двух стран, в связи с чем по итогам мероприятия была достигнута договоренность о систематизации проведения подобных сессий с участием представителей соответствующих министерств и ведомств, а также бизнес сообществ обеих стран.

Отметим, что всего в работе бизнес-форума приняли участие более 100 представителей крупнейших компаний Азербайджана и Узбекистана, представляющих текстильную, пищевую, автомобилестроительную отрасли, сельское хозяйство, производство строительных материалов и другие направления экономики.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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