Французская Proparco предоставила Грузии грант на поддержку мероприятий по борьбе с COVID-19

БАКУ / Trend / - Французская компания Proparco предоставляет грузинским больницам Evex грант на поддержку мероприятий по борьбе с COVID-19, сообщили Trend в Proparco.

"Этот грант покроет вызванные пандемией расходы на защитное оборудование", - сказал источник.

Evex Hospitals, дочерняя компания крупнейшей медицинской группы в Грузии Georgia Healthcare Group (GHG), управляет крупнейшей сетью больниц, в том числе 18 специализированными больницами по всей стране. С самого начала кризиса COVID-19 Группа сотрудничает с правительством Грузии, чтобы внести свой вклад в национальные ответные меры на пандемию.

По состоянию на январь 2021 года шесть больниц (в Тбилиси и регионах) с более чем 1000 коек, которыми управляет больница Evex, были специально оборудованы и предоставлены для поддержки правительства Грузии и Министерства здравоохранения в борьбе с пандемией в стране, а также для безопасного приема и лечения пациентов с COVID-19.

"Proparco и Evex Hospitals являются партнерами с 2016 года, когда Proparco выделила поставщику медицинских услуг ссуду в размере 25 миллионов долларов для поддержки его развития, включая ремонт двух специализированных больниц и развитие амбулаторных учреждений", - заявили в компании.

По данным Proparco, субсидия поможет Evex Hospitals лучше защитить своих сотрудников и пациентов, в том числе за счет покупки средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также дезинфицирующих материалов и услуг. Эта операция стала возможной благодаря средствам, выделенным Proparco Министерством иностранных дел Франции и направленным на поддержку клиентов Proparco, особенно в секторе здравоохранения, в их усилиях по преодолению кризиса COVID-19.

Proparco уже 40 лет поддерживает устойчивое развитие в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Как финансовое подразделение частного сектора французского агентства развития (AFD), Proparco предоставляет финансирование и поддержку компаниям и финансовым учреждениям, а также помогает им контролировать последствия своей деятельности.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)