БАКУ /Trend/ - В Туркменистане утвержден план размещения сельхозкультур по регионам в 2021 году.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Государственное информационное агентство, соответствующее постановление, утверждающее вышеназванный план, подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Сообщается, что постановление подписано в целях успешного продолжения реформ, осуществляемых в сельском хозяйстве страны, а также размещения сельхозкультур по их видам в соответствии с почвенно-климатическими условиями регионов и районов.

Помимо этого, одной из целей подписания вышеназванного постановления является дальнейшее наращивание объёмов производства сельскохозяйственной продукции, применив научно обоснованный севооборот и повышение урожайности посевов.

Отметим, что сельское хозяйство в Туркменистане развивается быстрыми темпами.

Оно является одной из важнейших отраслей экономики Туркменистана. Основными видами сельскохозяйственных культур, выращиваемых на территории Туркменистана являются пшеница, хлопчатник, рис, сахарная свекла, кормовые, овощные, бахчевые, плодовые и ягодные культуры.

Развитие сельского хозяйства осуществляется на научной основе. Различные виды сельскохозяйственных культур размещаются с учётом агроэкологических особенностей регионов страны.

Большое внимание уделяется увеличению объёмов производимой продукции в Туркменистане. В результате за последние годы в стране увеличились объёмы производства овоще-бахчевой и плодово-ягодной продукции, выросли площади многолетних плодовых садов, виноградников и тепличных хозяйств.

(Автор: Джейла Алиева)

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