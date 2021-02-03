Выручка Amazon в четвертом квартале составила $125,6 млрд

Американская корпорация Amazon зафиксировала выручку в размере $125,6 млрд по итогам четвертого квартала 2020 года. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник корпоративная отчетность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За трехмесячный период, завершившийся 31 декабря, выручка компании впервые превысила отметку в $100 млрд, поднявшись на 44% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Тогда за аналогичный период компания зафиксировала выручку в размере $87,4 млрд. В 2020 году выручка превысила ожидания аналитиков, по мнению которых она должна была составить немногим более $119 млрд.

Выручка Amazon по итогам всего 2020 года выросла на 38% и составила $386,1 млрд по сравнению с $280,5 млрд годом ранее. Прибыль в четвертом квартале составила $7,2 млрд, то есть $14,09 на одну акцию, а за год - $21,3 млрд.

В отчете компании содержится также заявление о том, что ее основатель Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет пост генерального директора и займет должность исполнительного председателя совета директоров. На фоне этого стоимость акций Amazon на электронных торгах биржи NASDAQ после завершения сессии выросла на $42 (1,24%) до $3 422 за штуку.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается примерно в $1,69 трлн.