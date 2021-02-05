В Казахстане представлен концепт Нацпроекта по развитию АПК до 2026 года

Минсельхоз РК на совместном заседании комитетов АПК и пищевой промышленности НПП «Атамекен» впервые презентовал Концепцию Национального проекта по развитию АПК до 2026 года, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства

В мероприятии участвовали более 350 сельхозтоваропроизводителей со всех регионов Казахстана, представители научных организаций, отраслевых ассоциаций и союзов фермеров, а также эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В приветственном обращении министр сельского хозяйства Сапархан Омаров подчеркнул открытость МСХ для обсуждения Концепции и важность разработки Нацпроекта для отрасли АПК.

Глава Минсельхоза также сообщил, что к разработке документа были привлечены эксперты ФАО и специальные рабочие группы из числа представители МСХ, «Атамекена», бизнеса и науки.

Концепцию Нацпроекта участникам совместного заседания представил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов. Он сообщил, что, документ состоит из 15 приоритетных направлений развития АПК, по каждому из которых предусмотрены конкретные меры и индикативы.

«Проект нацелен на двукратное увеличение доходов работников сферы АПК, обеспечение стабильным доходом более 1 млн сельских жителей, вовлечение в производственные экосистемы 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств, а также создание 70 тысяч семейных аграрных хозяйств», сказал вице-министр.

Так же он перечислил основные новеллы документа – это расширение каналов кредитования и инструментов финансирования аграриев, обеспечение прозрачного и справедливого доступа к ресурсам через цифровизацию, закрепление стабильности и преемственности мер господдержки, выделение субсидий с учетом специализации регионов, внедрение гибкой системы поддержки экспортеров, усовершенствование системы распространения знаний субъектов АПК и др.

В ходе обсуждения Концепции Нацпроекта предприниматели и фермеры озвучили ряд своих замечаний и предложений, которые будут учтены при доработке документа перед повторным обсуждением на площадке нацпалаты предпринимателей.