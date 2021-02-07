Рынки в Грузии будут работать пять дней в неделю

Раз в две недели будут протестированы на коронавирус 20 процентов сотрудников, что позволит нам полностью контролировать эпидемиологическую ситуацию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, сообщил директор «Лило Молл» Георгий Кварацхелия.

По его словам, вместе с тем будет осуществляться термоскрининг посетителей, контролироваться ношение маски, а на территории ежедневно проводиться дезинфекционная обработка.

«Мы готовы возобновить работу завтра утром. Начинается период спасения бизнеса. Дезинфекционные работы будут проводиться ежедневно. Если учесть, что сейчас февраль, а это неторговый период, то большого притока посетителей не будет и ситуация будет хорошо контролироваться», — сказал Георгий Кварацхелия.

С 8 февраля в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, как и по всей Грузии, возобновляется работа общественного транспорта, а также открываются крытые и открытые рынки, которые будут работать 5 дней в неделю кроме выходных.