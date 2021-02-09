Кыргызпатент: на грант претендуют 276 стартапов

276 стартапов претендуют на полмиллиона сомов (5.900 USD). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

По ее данным, 1 февраля завершился прием заявок на второй Республиканский конкурс «Стартап Кыргызстан-2021», где на реализацию бизнес-идеи победителям выдается грант до 500 тыс. сомов.

Всего на участие в конкурсе поступило 276 заявок, из них: Бишкек – 89, Чуйская область – 50, Ошская область – 48, Иссык-Кульская область – 28, Нарынская область – 21, Баткенская область – 17, Джалал-Абадская область – 14, Таласская область – 9.

По гендерному равенству соотношение числа заявок следующее: мужчин – 164, женщин – 112. Относительно сферы деятельности, больше всего заявок из сферы производство – 105; услуги – 66; сельское хозяйство – 49; IT сфера – 30; продажи – 18; медицина – 8 заявок.

«Как всем известно, инновации и стартапы сейчас очень актуальны во всем мире. Вот и мы решили идти в ногу со временем и второй год проводим этот конкурс. Приятно удивлены огромному фидбэку от участников первого конкурса и общественности в целом. Целью нашего конкурса является развитие и продвижение стартапов в Кыргызстане. В прошлом году по итогам конкурса мы оказали финансовую поддержку 4 стартапам, выдав им по 500 000 сом на развитие проектов», - говорится в сообщении.

Что касается текущего конкурса, на данный момент секретариат занимается обработкой каждой заявки для независимой, экспертной комиссии. После чего, отобранные стартапы, пройдут акселерационную программу и подготовку к финалу конкурса. «Необходимо отметить, что для нас выдача грантов не является основной целью, для нас важно дать необходимые знания каждому стартаперу, чтобы они могли самостоятельно развиваться и достигать международных высот. Мы понимаем, что самое главное на перспективу это знания, которые стартаперы получают во время акселерации», - отметили в ведомстве.

Для этого, Кыргызпатент запускает несколько обучающих проектов, один из которых внедрение бизнес-инкубатора и стартап акселератора на базе ВУЗов. Информация будет сообщена дополнительно.