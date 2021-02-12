Азербайджан намерен вдвое расширить ненефтяной экспорт к 2025 г. - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Перед министерством экономики Азербайджана, как и в предыдущие годы, стоит задача по устойчивой диверсификации экономики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на конференции "Налоговая система в постпандемический период" сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, стоят цели по расширению ненефтяного экспорта и ускоренному развитию этой сферы.

"В связи с этим предусматривается разработать концепцию, которая будет способствовать росту ненефтяного экспорта. Данная национальная концепция расширит и охват рынков сбыта, и ассортимент экспортной продукции", - сказал Джаббаров.

Было отмечено, что Азербайджан сегодня экспортирует свыше 120 видов продукции, и к 2025 году объем ненефтяного экспорта предусматривается увеличить вдвое.

"Подход государства таков, что экономическая эффективность стимулирующих механизмов должна быть повышена", - сказал министр экономики.

(Автор: Зейни Джафаров)

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