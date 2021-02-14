В регионах Азербайджана оказывается финподдержка субъектам малого предпринимательства

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Ассоциация микрофинансирования Азербайджана успешно завершила проекты по развитию малого предпринимательства в регионах страны.

Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Джалал Алиев.

По его словам, в прошлом году AMFA завершила реализацию двух проектов, продолжила реализацию текущих проектов и приступила к реализации одного нового проекта.

"Во всех проектах субъектам малого предпринимательства с низкими доходами, в которых бенефициарами были более 150 человек (женщин и мужчин), была оказана финансовая помощь. В рамках проектов им, как микропредпринимателям, был предоставлен капитал для закупки оборудования и сырья для развития их бизнеса",- отметил Джалал Алиев.

Председатель подчеркнул, что проекты были реализованы в Гянджа-Газахском, Шеки-Закатальском, Аранском, Губа-Хачмазском регионах страны и Нахчыванской Автономной Республике.

"В текущем году мы планируем увеличить финансовую поддержку малым предпринимателям в регионах, а также увеличить развитие микрофинансового рынка страны",- подчеркнул Джалал Алиев.

Напомним, что микрофинансирование было внедрено в Азербайджане в середине 1990-х годов для удовлетворения экономических потребностей почти одного миллиона вынужденных переселенцев и беженцев, которые появились в результате нагорно-карабахского конфликта.

В 1996 году Международная группа НПО (МНПО) начала предлагать услуги микрофинансирования слоям населения с низкими доходами и пострадавшим от войны, чтобы создать возможности для получения дохода и трудоустройства. Начали проводиться неформальные встречи для обмена деловым опытом и устранения ограничений в предоставлении кредитов с процентными ставками. В декабре 2001 года члены МНПО приняли решение официально оформить группу в качестве ассоциации, которая будет выполнять функции координационного центра по микрофинансированию в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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